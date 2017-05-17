Антон Миранчук в матче с «Уралом» будет дебютировать в стартовом составе «Локо»

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Локомотива» на предстоящий матч 29-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня в Екатеринбурге, начало игры — в 17:30 мск.
Отметим, что для полузащитника Антона Миранчука это будет дебютный матч за «Локомотив» в стартовом составе.
«Урал»: Арапов, Данцев, Балажиц, Павленко, Димитров, Новиков, Манучарян, Емельянов, Ильин, Кулаков, Бикфалви.
«Локомотив»: Гилерме, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев, И. Денисов, Тарасов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Майкон.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча российской Премьер-Лиги «Урал» — «Локомотив».