Почеттино: я останусь в «Тоттенхэме», не волнуйтесь

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино заявил, что продолжит работу со «шпорами» в следующем сезоне. Ранее СМИ сообщили, что «Интер» готов платить Маурисио Почеттино € 10 млн в год.
«Нет, в моём контракте нет пункта о сумме выкупа. Я останусь здесь в следующем сезоне. Слухов много, даже очень много, но я привержен «Тоттенхэму», и у меня нет причин покидать этот клуб. Я останусь здесь, не волнуйтесь. Предсезонная подготовка начнётся летом, и вы увидите меня здесь, не сомневайтесь», — цитирует Почеттино Sky Sports.
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