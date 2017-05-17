В Казани трёх фанатов ЦСКА задержали за демонстрацию нацистской атрибутики

Перед началом матча 29-го тура российской Премьер-Лиги «Рубин» — «ЦСКА», который состоится сегодня на стадионе «Казань Арена», трёх болельщиков московского клуба задержали за публичную демонстрацию нацистской атрибутики, сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.
В отношении болельщиков составлены протоколы по статье 20.3 КоАП РФ «Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций», которая предусматривает наказание от 1000 рублей штрафа до 15 суток административного ареста.
МВД Татарстана напоминает, что и в дальнейшем на все попытки нарушения общественного порядка сотрудники полиции будут немедленно реагировать в строгом соответствии с законом.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» – ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 мск.