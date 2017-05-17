Собянин: в «Лужниках» будет хороший обзор поля с любой точки

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на стадионе «Лужники» был завершён монтаж кресел и теперь хороший обзор поля будет с любой точки.
«Завершили монтаж кресел в спорткомплексе «Лужники». Всего 81 000 мест, 300 для маломобильных зрителей. Будет хороший обзор поля с любой точки», — написал мэр Москвы в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что при реконструкции стадиона вместимость будет увеличена до 81 тыс. зрителей, а также будет изменён угол наклона трибун, чтобы максимально приблизить их к полю.
Если фото не отображается, посмотреть его можно в соцсети «Твиттер».
Пусконаладочные работы в «Лужниках» завершены на 95%