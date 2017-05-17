Нападающий «Фейеноорда» Дирк Кюйт объявил о завершении карьеры по окончании сезона, сообщает пресс-служба голландского клуба.
Ранее сообщалось, что 36-летний футболист может продлить контракт с «Фейеноордом», который действует до лета, однако Кюйт принял решение повесить бутсы на гвоздь.
На прошлой неделе Дирк стал автором хет-трика в домашнем матче с «Хераклесом» (3:1), благодаря чему роттердамцы по итогам заключительного тура голландской Эредивизии одержали победу в чемпионате впервые за 18 лет и 15-й раз в истории.
В сезоне-2016/17 Эредивизии Кюйт в 31 матче забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи. Дирк выступал в составе «Фейеноорда» с 2003 по 2006 год, после чего вернулся в клуб в 2015 году. Форвард также известен по выступлениям за «Утрехт», «Ливерпуль» и «Фенербахче». На счету Кюйта 105 матчей и 24 гола в составе сборной Нидерландов.