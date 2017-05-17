Чех: топ-клубы стали относиться к Лиге Европы с большим уважением

Вратарь «Арсенала» Петр Чех рассказал о своём отношении к Лиге Европы и отметил рост престижа этого турнира.
«Еврокубок есть еврокубок. Конечно, каждый хочет победить именно в Лиге чемпионов, но посмотрите: топ-клубы в последние годы стали относиться к Лиге Европы с большим уважением. Теперь через Лигу Европы можно попасть в ЛЧ, а это очень важно.
Я играл в Лиге Европы только один раз, и мне очень повезло, что я выиграл тот турнир. Но, очевидно, я предпочёл бы играть в Лиге чемпионов, а не в Лиге Европы, это уж точно. Посмотрим, что произойдёт", — цитирует Чеха Sky Sports.