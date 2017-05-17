«Рубин» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч 29-го тура РФПЛ.
«Рубин»: Рыжиков, Санчес, Камболов, Самбрано, Кузьмин, Ткачук, Цакташ, М'Вила, Рочина, Канунников, Жонатас.
Запас: Нестеренко, Набиуллин, Бауэр, Устинов, Махатадзе, Сонг, Ахметов, Жемалетдинов.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Фернандес, Натхо, Вернблум, Головин, Витиньо, Чалов.
Запас: Помазун, Овчинников, Набабкин, Тошич, Миланов, Ионов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Дзагоев, Хосонов, Кучаев.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура РФПЛ «Рубин» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.