Петраков: в матче с «Крыльями Советов» не очень понравились наши опытные ребята

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал домашнее поражения от «Крыльев Советов» (0:2) в матче 29-го тура российской Премьер-Лиги, а также рассказал о подробностях встречи с губернатором Томской области и президентом клуба Сергеем Жвачкиным.
«Конечно, надеялся на лучший результат. Чего опасался, то и подтвердилось. Думал, что будем в физическом плане выглядеть хуже, но выглядели неплохо. И по движению, и по организации игры. В этом матче, как ни странно, всё решило исполнительское мастерство. По сегодняшнему матчу не очень понравились наши опытные ребята.
О чём удалось договориться на встрече с президентом клуба накануне? Принято решение, что продолжу работать с командой дальше, но мы не стали на этом заострять внимание. Когда соберётся команда – 10 или 12 июня — ещё не решили. В эти сроки начнём тренироваться в Томске и в это время сможем подписать все контракты. В принципе все моменты обговорили. Затрагивались на встрече и финансовые вопросы, потому что это важно», — сказал Петраков на послематчевой пресс-конференции.