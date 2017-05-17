«Оренбург» упустил победу над «Уфой» и остался на 14-м месте в РФПЛ

«Оренбург» упустил победу над «Уфой» в матче 29-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 1:1.
В первом тайме «Оренбург» владел преимуществом и создал несколько неплохих моментов. После перерыва игра выровнялась. На 90-й минуте Вадим Афонин со стандарта положил мяч в дальний угол ворот, но «Уфа» ушла от поражения: в компенсированное время Александр Сухов ударом из-за пределов штрафной площади попал точно в дальний угол ворот.
«Уфа» (40 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице российской футбольной Премьер-Лиги. «Оренбург» (27 баллов) находится на 14-й строчке, опережая идущий 15-м тульский «Арсенал» на три балла и сыграв на матч больше.