«Локомотив» в меньшинстве удержал победу над «Уралом»

«Локомотив» выиграл у «Урала» в матче 29-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена — Уралмаш» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 33-й минуте Мануэл Фернандеш со стандарта сделал подачу на ближнюю штангу, куда забежал Неманья Пейчинович, подрезав мяч головой в дальний нижний угол. На исходе первого тайма Фернандеш легко реализовал пенальти за фол на Владиславе Игнатьеве, нанеся удар в правый нижний угол.
На 61-й минуте Антон Миранчук в попытке обыграть в чужой штрафной Александра Новикова упал на газон, симулируя нарушение. Арбитр показал Антону вторую жёлтую карточку, «Локо» остался в меньшинстве. На 78-й минуте Чисамба Лунгу подхватил мяч на краю чужой штрафной после попытки гостей сыграть на отбой и сильно прострелил к вратарской, где мяч попал в колено Соломону Кверквелии и влетел в ворота.
«Локомотив» (42 очка) занимает седьмое место в таблице, «Урал» (30) — 11-й.