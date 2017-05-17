Жуков: выиграть Кубок конфедераций – это суперзадача для сборной России

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем Кубке конфедераций 2017 года, который пройдёт с 17 июня по 2 июля.
«В этом сезоне целый ряд наших ребят неплохо себя проявили и на Кубке конфедераций они должны хорошо выступить. Они должны показать нормальную игру, результат тут не главное. Выиграть Кубок конфедераций – это суперзадача, поэтому главное показать хорошую игру, ведь до чемпионата мира остался всего один год», — передаёт слова Жукова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
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