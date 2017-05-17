Рахимов: матч «Терека» со «Спартаком» должен быть серьёзным

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов поделился ожиданиями от гостевого матча 29-го тура РФПЛ со «Спартаком».
«Сегодня будет серьёзная праздничная программа, но, думаю, и матч должен быть серьёзным. Ждём тяжёлого поединка. Прекрасно понимаем, что спартаковцы хотят показать себя с лучшей стороны на переполненном стадионе. Но есть некоторые моменты, о которых я сказал ребятам перед матчем. Вот в этих компонентах игры надо постараться не уступить.
Мы все прекрасно знаем, что армия болельщиков «Спартака», наверное, самая большая в России. Вы представляете, что для них было ждать 15 лет, когда ты привыкаешь к чемпионству в течение десятилетия. Я представляю их эмоции. Поэтому от души их поздравляю. Дождались чемпионства, будем надеяться, что не последнего», — сказал Рахимов в эфире телеканала «Матч».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Терек». Начало встречи — в 19:30 мск.