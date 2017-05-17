Перформанс болельщиков «Спартака» на тему чемпионства перед игрой с «Тереком»

Болельщики «Спартака» до стартового свистка в домашнем матче 29-го тура РФПЛ с «Тереком» устроили красочный перформанс по случаю победы команды в российской Премьер-Лиге.
На трибунах стадиона «Открытие Арена», на котором проходит встреча, появилось большое изображение логотипа клуба и надпись «Чемпион!»
«Спартак» досрочно оформил победу в чемпионате после 27-го тура, а домашняя встреча с «Тереком» является для красно-белых первой с тех пор на родном стадионе.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Терек».
Перфоманс болельщиков «Спартака» на тему чемпионства перед игрой с «Тереком»