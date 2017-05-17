«Армавир» будет добиваться пожизненной дисквалификации судьи, толкнувшего Мязина

Президент «Армавира» Валентин Климко прокомментировал решение апелляционного комитета РФС отменить полугодичную дисквалификацию нападающего команды Андрея Мязина, который агрессивно ответил на толчок арбитра Сергея Смирнова во время матча 25-го тура первенства ПФЛ зоны «Юг» «Ротор-Волгоград» — «Армавир» (1:2), и отметил, что будет добиваться пожизненной дисквалификации судьи.
«Несомненно, я доволен решением апелляционного комитета. Однако говорить о том, что мы добились справедливости в отношении этого эпизода, пока рано. Мы лишь услышали справедливое решение, касающееся футболиста. Как известно, изначально в конфликте участвовали две стороны: игрок и арбитр. После появилась третья – КДК. В отношении двух последних участников на данный момент ничего не ясно.
Я свои слова в отношении судьи подтверждаю. Более того, учитывая то, что мы не услышали даже извинений от самого Смирнова или иных ответственных за действия судьи людей за допущенные им ошибки, считаю это делом чести для клуба и приложу все усилия, чтобы, с позволения сказать, арбитр, который или непрофессионально, или предвзято, или слепо выносит свои решения в ходе одного из самых важных матчей чемпионата, пожалуй, самого важного, был наказан максимально возможно и, на мой взгляд, отстранён от судейской деятельности пожизненно.
Если бы мы проиграли, наши требования выглядели бы нытьём и поиском оправданий, а так как, вопреки всему, мы выиграли тот матч, имеем полное право требовать справедливости в отношении всех его участников. Сейчас не только клуб, но и общественность, пресса, футбольные эксперты – все ждут публичного оглашения наказания, применённого к арбитру", — сказал Климко в интервью клубной пресс-службе.
Видео скандального эпизода можно посмотреть на «Чемпионате».