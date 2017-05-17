«Спартак» — «Терек»: матч был остановлен из-за файеров фанатов красно-белых

Матч 29-го тура РФПЛ «Спартак» — «Терек» в дебюте второго тайма был остановлен на несколько минут из-за файеров фанатов красно-белых, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров. Также болельщики бросали на газон стадиона «Открытие Арена» посторонние предметы.
Поле заволокло дымом, и судья Кирилл Левников остановил игру. Через несколько минут команды вернулись на поле.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура РФПЛ «Спартак» — «Терек». После первого тайма «Спартак» впереди — 2:0.