Болельщики «Спартака» во время домашнего матча 29-го тура РФПЛ с «Тереком» вывесили два больших баннера, которые посвящены чемпионству команды.
На одном из баннеров под названием «Периодическая таблица элементов чемпионства «Спартака» изображены имена футболистов, тренеров и руководства клуба, которые приложили руку к победе красно-белых в РФПЛ. Футболисты московской команды, которые вышли из раздевалки на второй тайм, с большим любопытством изучали эту таблицу.
На втором баннере изображён главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в виде химика с колбой в руках.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Терек».
«Спартак» — «Терек»: фанаты красно-белых вывесили два баннера о чемпионстве
«Спартак» — «Терек»: фанаты красно-белых вывесили два баннера о чемпионстве