Попов: «Спартак» в матче с «Тереком» хотел показать, что мы не случайно чемпионы

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов по ходу домашнего матча 29-го тура российской Премьер-Лиги с «Тереком» поделился эмоциями от победы в чемпионате. После первого тайма встречи с грозненцами красно-белые вели в счёте — 2:0.
«Я очень рад, очень долго ждал этого момента, когда добьюсь хорошего результата с русской командой. Наконец-то это получилось. У нас был хороший настрой, хотели показать, что мы не случайно чемпионы», — сказал Попов в эфире телеканала «Матч».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Терек».