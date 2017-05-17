Пилипчук сказал, почему «Спартак» так рано использовал замены в игре с «Тереком»

Тренер «Спартака» Роман Пилипчук объяснил, почему тренерский штаб так рано использовал все замены в домашнем матче РФПЛ с «Тереком».
«Если бы была возможность поменять всех, мы бы, наверное, поменяли всех. Нам действительно хотелось, чтобы все почувствовали атмосферу этого праздника. Они заслужили сегодня этот праздник. Понятно, что есть опасность в трёх заменах за 20 минут до конца матча. Но мы понимаем, что квалификация тех футболистов, которые выходят, тоже высокая. Мы не думаем, что что-то поменяется или может случиться», — сказал Пилипчук в эфире «Матч ТВ».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура РФПЛ «Спартак» — «Терек». «Спартак» впереди — 3:0.