«Спартак» разгромил «Терек» на «Открытие Арене»

«Спартак» разгромил «Терек» в матче 29-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 3:0.
На 15-й минуте Денис Глушаков подобрал мяч, выбрался на свободное пространство и пробил точно в нижний угол. Четыре минуты спустя Ивелин Попов на скорости дошёл до штрафной и сделал передачу на Зе Луиша, тот замешкался, но мяч отскочил к Глушакову, который аккуратно перебросил голкипера.
На 74-й минуте Квинси Промес на дриблинге прошёл трёх соперников, вошёл в штрафную и метров с десяти уложил мяч в дальний угол.
«Спартак» (69 очков) занимает первое место в таблице РФПЛ, «Терек» (45) — шестой.