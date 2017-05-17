«Ростов» выиграл у «Анжи» и вышел на четвёртое место в РФПЛ

«Ростов» выиграл у «Анжи» в матче 29-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
На 61-й минуте Дмитрий Полоз выполнил подачу в штрафную, мяч отскочил к Тимофею Калачёву, который пробил с 11-метровой отметки, а Сердар Азмун пяткой переправил мяч в угол ворот. Три минуты спустя Александр Ерохин в контратаке сделал заброс на ход Полозу, который с левого края ворвался в штрафную и пробил мимо голкипера.
На 78-й минуте Арсен Хубулов с правого края навесил точно на голову Александру Прудникову, который пробил точно в угол.