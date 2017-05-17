«Зенит» дома обыграл «Краснодар», ЦСКА на выезде оказался сильнее «Рубина»

В матче 29-го тура РФПЛ «Зенит» на своём поле принимал «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «Петровский» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
В составе победителей единственный гол на 12-й минуте встречи записал на свой счёт форвард Артём Дзюба.
В другом матче дня, который проходил параллельно, «Рубин» в Казани принимал ЦСКА. Московская команда одержала победу со счётом 2:0 благодаря голам Витиньо и Алана Дзагоева. С 49-й минут казанцы играли вдесятером после удаления хавбека Мийо Цакташа.