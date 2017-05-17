Федун: чемпионство «Спартака» — это вечный праздник

Владелец «Спартака» Леонид Федун после домашнего матча 29-го тура РФПЛ с «Тереком» (3:0) прокомментировал победу команды в чемпионате.
«Наше чемпионство — это сплав игроков, тренеров, болельщиков. Спасибо огромное нашим фанатам. Никак мы их не отодвинем, но для них это праздник. Многие ребята ещё в школы не пошли, когда мы в последний раз побеждали, они закончили школы — а чемпионами мы не были. Наконец-то это случилось. Все очень возбуждены, радостны, но это прекрасно.
Да, мы продолжаем отмечать чемпионство. Это вечный праздник, и хотелось бы, чтобы он продолжался в последующие годы. Хотелось бы, чтобы зрители расступились и позволили устроить церемонию награждения. Мы пытались поставить стихию в организованные рамки, но не получилось. Это радость, это приятно. Все очень вежливы, так что всё хорошо», — сказал Федун в эфире телеканала «Матч».