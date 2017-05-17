Капитан «Спартака» Глушаков поднял кубок чемпионов России над головой: видео

Капитан «Спартака» Денис Глушаков поднял кубок чемпионов России над головой после победы над «Тереком» в матче 29-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 3:0. Красно-белые одержали пятую победу в турнире подряд.
Болельщики «Спартака» массово выбежали на поле сразу после финального свистка и сломали ворота, из-за чего вручение кубка чемпионов России было отложено примерно на 40 минут.
«Спартак» стал чемпионом России в десятый раз, обновив собственный рекорд: до этого красно-белые выигрывали титул в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.