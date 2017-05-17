Данильянц: «Анжи» подтвердил репутацию самобытной команды

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился впечатлениями от победы над «Анжи» в матче 29-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
«Сегодня был непростой матч. «Анжи» подтвердил репутацию самобытной команды. В первом тайме нам было очень тяжело. Соперник был настроен на победу, провёл много атак. К счастью, в первые 45 минут мы не пропустили, а после перерыва поменяли рисунок игры, сделав замены. Это позволило нам отбирать много мячей и выходить в быстрые таки, которые привели к двум голам. Сегодня мы победили в очень важном матче», — цитирует Данильянца сайт «Ростова».