Гончаренко: «Казань Арена» — прекрасный стадион, всё на высшем уровне

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от матча с «Рубином», состоявшегося 17 мая в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершившегося победой красно-синих со счётом 2:0. Оба гола ЦСКА забил во втором тайме, отличились Витиньо и Алан Дзагоев.
«Вначале мы испытали некоторое волнение, давила ответственность за результат. Понимали, что надо быстро завладеть мячом, ведь «Рубин» играл через два дня на третий, им было тяжеловато. Это удалось, и потом мы играли в свой футбол.
Что могу сказать о «Казань Арене»? Прекрасный стадион. Атмосфера, поле — всё на высшем уровне. Чем больше будет таких арен, тем лучше.
Удивило ли меня, что «Рубин» воспользовался схемой с тремя центральными защитниками? В какой-то мере да, потому что они так никогда не играли. Но мы уже много раз действовали против такой схемы и перед матчем сделали необходимые корректировки. Удивление было, но оно не отразилось на происходящем на поле.
Связана ли замена Василия Березуцкого с ударом Цакташа? Да», — сказал Гончаренко.
Василий Березуцкий покинул поле на 57-й минуте, его заменил Алан Дзагоев.