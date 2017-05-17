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Матч «Спартак» — «Терек» посетили 43 602 болельщика

17 мая 2017, среда. 22:32. Футбол

Матч «Спартак» — «Терек», который состоялся 17 мая на «Открытие Арене» и завершился победой хозяев со счётом 3:0, посетили 43 602 болельщика, сообщает корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.

Этот показатель не стал лучшим в истории чемпионата России и не смог повторить рекорд московского клуба, который был установлен 29 октября 2016 года на матче «Спартак» — ЦСКА и составил 44 884 зрителя.

«Спартак» досрочно завоевал титул чемпиона России этого сезона, который покорился команде спустя 16 лет после последнего триумфа в турнире.

Аншлаг решает! Установит ли «Спартак» рекорд посещаемости?
Уже больше 20 лет держится рекорд ЧР по посещаемости домашних арен. Устоит ли он и в этом сезоне?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Терек ФК Спартак
Новости. Футбол
17 мая 2017, среда
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