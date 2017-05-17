Классон: не думаю, что сегодня «Краснодар» потерял четвёртое место

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон поделился впечатлениями от выездного матча 29-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:1).
«Быстрый гол «Зенита» сыграл против нас. Поначалу соперник много моментов создавал. Во втором тайме «Краснодар» действовал лучше, но, к сожалению, упустил свои шансы и пропустил вперёд «Ростов». У нас было пространство, которое позволяло создавать голевые моменты, но подвела реализация. Мы не заслуживали победы. Не думаю, что мы сегодня потеряли четвёртое место. В предыдущих матчах не должны были терять очки. А сегодня в любом случае был бы тяжёлый матч для «Краснодара». Наши шансы на Лигу Европы стали низкими. Надо побеждать в 30-м туре и надеяться, что конкурент потеряет очки.
Доволен ли я своим первым сезоном в России? И да, и нет. Если «Краснодар» не попадёт в Лигу Европы, это будет разочарованием. Наша команда должна была набирать в чемпионате больше очков. А в плей-офф нынешней Лиги Европы мы выглядели хорошо", — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.