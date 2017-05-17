Григорян: мне за работу в «Анжи» не стыдно, посмотрим, как будет играть другой

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян на пресс-конференции после поражения от «Ростова» (1:2) в домашнем матче 29-го тура РФПЛ отметил, что ему не стыдно за свою работу в махачкалинской команде. Журналист спросил у Григоряна, почему команда на несколько минут бросила играть после пропущенного гола.
«Это был серьёзный удар для команды. Всё-таки по игре мы рассчитывали на большее. Другой вопрос, что команда не должна допускать такой расслабленности и зависеть от пропущенного гола. В этом и заключается класс. Именно в этот отрезок времени мы пропустили и второй мяч. Но пропустив второй мяч, никто не оказался в нокдауне. Мы гнали соперника всё оставшееся время. Вы можете сказать, что, пропустив второй гол, команда так и осталась в нокдауне?» — спросил Григорян.
«Нет. Просто печально, что второй гол, как показалось, стал следствием в том числе...» — начал отвечать журналист, но наставник «Анжи» прервал его.
«Очень сложно с вами общаться. «Печально», «психология»… Я это слышу от своих руководителей, я от этого устал. Давайте закончим сезон, приведёте нового тренера и будете рассказывать ему сказки. А я знаю, с кем я вступил в сезон, как я вступил, в каких условиях, и я могу сказать, что мне, как тренеру, не стыдно за работу. Да, я совершал ошибки. Как и любой тренер. Просто мои ошибки более заметны. Но мне за свою работу не стыдно. Посмотрим, как будет играть другой», — заключил Григорян.