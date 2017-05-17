Кирьяков: в какой-то мере мне стыдно за игру тульского «Арсенала»

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился впечатлениями от домашнего матча 29-го тура РФПЛ с «Амкаром» (0:0).
«Поверьте, мы всё сделали для того, чтобы у игроков глаза горели. Говорили, что сегодня надо оставить все силы на поле, что сегодня — главный матч сезона. Нужны были 3 очка. Всё, что возможно, мы сделали, пытались завести игроков. Вроде бы перед игрой все друг друга поддерживают, настраиваются. Но выходят на поле — и начинаются какие-то ошибки непонятные.
В таких ситуациях отношения внутри команды или какие-то требования отходят на второй план, на первый план выходит желание самих игроков. На кону же стоит их будущее! Мне непонятно, почему некоторые этого не понимают. В какой-то мере мне стыдно за игру, конечно. Как тренер, который отвечает за игру команды, я это признаю», — цитирует Кирьякова «Тульский футбол».