Моссаковский: в раздевалке «Спартака» больше всего неистовствовал Глушаков

Спортивный комментатор Михаил Моссаковский, которого футболисты «Спартака» с ног до головы облили шампанским при праздновании чемпионства, поделился эмоциями от пребывания в раздевалке красно-белых.
«На рубашке хорошо видны следы. Был хороший замес: пиво, шампанское, ведро со льдом. Пиджак, между прочим, Corneliani. Теперь это антураж прошедшей игры. Было круто, хотя немножко мокровато. В раздевалке больше всего неистовствовал Денис Глушаков. Этого парня мы давно знаем и знаем, на что он способен. Теперь приходится носить куртку практически на голое тело. Не видел, кто надел ведро мне на голову. Кто-то стучал, бил. Когда на твоей голове железное ведро и по нему бьют, впечатление довольно своеобразное. Но ребята праздновали победу, им можно. Мне предлагали сухую одежду, но мы же работаем для 16 клубов РФПЛ. Что подумают, если на тебе окажется символика одного из них, пусть даже чемпиона?» – сказал Моссаковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
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