«Спартак» — «Терек» — 3:0. Видеообзор матча

17 мая 2017 года «Спартак» обыграл «Терек» в Москве на стадионе «Открытие Арена» со счётом 3:0 в матче 29-го тура РФПЛ. В составе красно-белых дублем отметился Денис Глушаков, один мяч забил Квинси Промес. Благодаря этой победе «Спартак», уже гарантировавший себе чемпионство, сохранил за тур до конца сезона десятиочковый отрыв от ЦСКА, занимающего второе место. При этом «Спартак» установил рекорд РФПЛ по домашним победам при 30 турах в сезоне.
Видеообзор матча «Спартак» — «Терек» можно посмотреть на официальном сайте РФПЛ.
Видео о том, как «Спартаку» вручают чемпионский кубок, можно посмотреть на «Чемпионате».