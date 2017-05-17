«Реал» разгромил «Сельту» и опередил «Барселону» в таблице Примеры

В вынесенном матче 21-го тура чемпионата Испании «Сельта» на своём поле принимала «Реал». Встреча проходила на стадионе «Балаидос» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
В составе победителей дубль оформил Криштиану Роналду, а ещё по голу на свой счёт записали Карим Бензема и Тони Кроос. За «Сельту» отличился Йон Гвидетти. С 62-й минуты хозяева играли вдесятером после удаления Яго Аспаса.
«Реал» набрал 90 очков и вышел в единоличные лидеры в турнирной таблице Примеры. У «Барселоны», которая до сегодняшнего дня лидировала, опережая мадридцев по дополнительным показателям, в активе 87 очков. «Сельта» (44 очка) располагается на 13-й строчке.