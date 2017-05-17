«Монако» стал чемпионом Франции

«Монако» выиграл у «Сент-Этьена» в перенесённом матче 31-го тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Монако на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 2:0.
В середине первого тайма забил Килиан Мбаппе, результативной передачей отметился Радамель Фалькао. В концовке с передачи Тома Лемара отличился Валер Жермен.
«Монако» (92 очка) досрочно гарантировал себе победу в чемпионате Франции: за тур до окончания первенства идущий вторым «ПСЖ» отстаёт от монегасков на шесть баллов. «Сент-Этьен» (50 очков) — восьмой.
«Монако» выиграл Лигу 1 в восьмой раз, догнав «Нант». Больше побед в Лиге 1 только у «Марселя» (9) и «Сент-Этьена» (10).