Как «Спартаку» вручали кубок за победу в чемпионате России. Фото с награждения

17 мая на «Открытие Арене» в Москве в рамках 29-го тура российской Премьер-Лиги чемпион России сезона-2016/17 столичный «Спартак» принимал грозненский «Терек». Встреча завершилась разгромной победой красно-белых – 3:0.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих читателей фотографии с церемонии награждения «Спартака» кубком чемпионов РФПЛ, подготовленные специальными фотокорреспондентами Александром Мысякиным и Дмитрием Голубовичем.
Смотрите также фоторепортаж с матча «Спартак» – «Терек», в котором москвичи разгромили грозненцев со счётом 3:0.