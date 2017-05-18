Болельщики «Спартака» отпраздновали чемпионство рядом с «Открытие-Ареной»

Болельщики «Спартака» отпраздновали чемпионство своей любимой команды прямо рядом со стадионом «красно-белых» «Открытие-Арена», на котором состоялся матч 29-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Тереком». Также фанаты аплодисментами провожали автобус с футболистами.
«Спартак» одержал победу над гостями со счётом 3:0 благодаря дублю Дениса Глушакова и голу Квинси Промеса. При этом московская команда еще после 27-го тура досрочно стала чемпионом России впервые с 2001 года, благодаря поражению «Зенита» от «Терека».
Видео о матче Спартак — Терек можно посмотреть на «Чемпионате».