«Арсенал» (Тула) — «Амкар» — 0:0. Видеообзор матча

В матче 29-го тура российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» на своём поле принимал «Амкар». Встреча проходила на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 0:0.
Этой ничьей пермская команда продлила 10 матчей свою серию без побед в чемпионате страны. Последний раз «Амкар» побеждал в домашнем матче 19-го тура над «Зенитом» (1:0) 12 марта.
«Арсенал» (25 очков) располагается на 15-й строчке в турнирной таблице РФПЛ, «Амкар» (35) находится на 10-й позиции.
Кирьяков: в какой-то мере мне стыдно за игру тульского «Арсенала»
Видеообзор матча доступен на официальном сайте РФПЛ.