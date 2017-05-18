Кокорин: «Зенит» знает, что ЦСКА обычно не упускает такие шансы

Форвард «Зенита» Александр Кокорин признал, что у питерцев низкие шансы на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона.
«Верим, что ещё можем попасть в Лигу чемпионов. Но знаем, что ЦСКА обычно не упускает такие шансы. „Армейцы“ всеми силами будут бороться и стремиться победить в последнем матче. Будем ждать, как сыграет соперник. Я думаю, как для меня, так и для города, для „Зенита“ — все хотят играть в Лигу чемпионов, и если этого не получится, то будет, мягко говоря, катастрофа. Тяжело сказать, что не складывалось. Мы отдали много матчей командам из нижней половины таблицы, растеряли много очков, которых сейчас не хватает. Когда забью и что мешает? Ничего не мешает. У меня чуть изменилась позиция. Если Дзюба будет забивать, мы будем выигрывать, то ничего страшного», — сказал Кокорин в эфире «Матч ТВ».