Глушаков — о кубке чемпионов России: долго я его ждал!

Капитан «Спартака» Денис Глушаков, который сегодня поднял кубок чемпионов России над головой после победы над «Тереком» в матче 29-го тура РФПЛ, признался, что долго ждал этого момента. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 3:0. Красно-белые одержали пятую победу в турнире подряд.
Видео, на котором «Спартаку» вручают чемпионский кубок, можно посмотреть на «Чемпионате».
«Долго я его ждал!» — написал Глушаков на своей странице в «Инстаграме», выложив фотографию с кубком.