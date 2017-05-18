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Источник: «Уотфорд» отказался от кандидатуры Слуцкого

18 мая 2017, четверг. 00:50. Футбол

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий с большой долей вероятности не будет работать в «Уотфорде». Руководство клуба ранее изучало такой вариант, но решило отказаться от кандидатуры российского специалиста, утверждает The Telegraph.

По данным источника, основным претендентом на пост тренера «Уотфорда» является Марку Силва, который не сумел спасти «Халл Сити» от вылета в Чемпионшип.

Раньери — главный кандидат на пост наставника «Уотфорда»

Накануне руководство «Уотфорда» объявило, что главный тренер Вальтер Маццарри покинет команду по окончании сезона. 55-летний специалист возглавил «Уотфорд» летом прошлого года. Под его руководством команда одержала 11 побед в 37 матчах АПЛ, 7 раз сыграла вничью и уступила в 19 встречах. Контракт Вальтера Маццарри с «Уотфордом» был рассчитан до июня 2019 года.

Источник: The Telegraph Сообщить об ошибке
Теги
Уотфорд Халл Сити Леонид Слуцкий Марку Силва
Новости. Футбол
18 мая 2017, четверг
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