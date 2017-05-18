Луческу: если бы та рука со «Спартаком» привела к пенальти, всё могло быть иначе

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу выразил мнение, что, если бы не судейские ошибки, результаты выступлений его команды в РФПЛ могли бы быть иными. В частности, румынский специалист вспомнил эпизод с неназначенным пенальти за попадание мяча в руку Дмитрию Комбарову в выездном матче 23-го тура со «Спартаком» (1:2).
«Я никого не обвиняю, а просто констатирую факты. Если бы та рука со «Спартаком» на выезде привела к назначению пенальти, всё могло бы быть иначе. Не будем также забывать удаление Ломбертса, моменты с «Амкаром», когда нам не засчитали чистый гол, и с «Ростовом». Это говорю не в качестве оправдания, а в качестве анализа. Если вспомнить, с чего всё началось, то, наверное, всё началось с фола Кришито в центре поля в выигранном матче со «Спартаком». С тех пор полностью изменилось отношение к «Зениту». Судейство стало другим, а это всего лишь был фол в центре поля, который все так много анализировали. Это повлияло на команду с точки зрения психологии», — сказал Луческу в эфире телеканала «Матч».