С. Индзаги: «Лацио» был неудачлив в финале Кубка Италии с «Ювентусом»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал итоги финала Кубка Италии, в котором его команда уступила «Ювентусу» со счётом 0:2. Специалист посетовал на невезение «орлов», а также на травмы ведущих игроков.
«Нужно понимать, что мы играли с финалистами Лиги чемпионов, и к тому же нам не повезло.
В первом тайме мяч попал в руку игрока «Ювентуса», а от неё — в штангу ворот. Это могло изменить ход игры. Финал решают эпизоды, а сегодня удача в них была не на нашей стороне.
Марко Пароло очень хотел играть и пытался до самого конца, но не смог из-за травмы. Мы получили две травмы в субботу во Флоренции в игре с «Фиорентиной», а сегодня на нас свалилось ещё больше проблем, так что и тут нам не повезло.
Мои парни провели фантастический сезон. Это был очень эмоциональный вечер, и я рад поблагодарить всех болельщиков за поддержку», — цитирует Индзаги Football Italia.