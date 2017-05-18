Каррера отпраздновал чемпионство с семьёй на «Открытие Арене»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча 29-го тура РФПЛ с «Тереком» (3:0) отпраздновал чемпионство в окружении трёх представительниц прекрасного пола — жены и дочерей.
«Я очень счастлива за отца. Он достиг той цели, которую поставил. Если честно, мы до сих пор этого не осознали. Это невероятно!» — сказала Мартина Каррера до игры в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.
«Спартак» стал чемпионом впервые с 2001 года после 27-го тура РФПЛ благодаря осечке «Зенита» в матче с «Тереком», но кубок команде был вручён именно после игры с грозненцами, поскольку это был последний домашний матч спартаковцев в этом сезоне.
Видео празднования семьи Карреры можно посмотреть на «Чемпионате».