«МЮ» одержал наименьшее в своей истории количество побед за сезон в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» в 37-м туре английской Премьер-лиги сыграл вничью с «Саутгемптоном» (0:0).
В нынешнем сезоне «МЮ» одержал победу в 17 поединках Премьер-лиги. Это значит, что даже в случае успеха в матче заключительного тура с «Кристал Пэлас» «красные дьяволы» установят свой антирекорд по количеству побед в АПЛ в течение одного сезона.
Кроме того впервые с 1992 года «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью 15 матчей в ходе сезона АПЛ.
В сезоне-2015/16 «МЮ» имел 19 побед и 9 ничьих, в 2014/15 — 20 побед и 10 ничьих.
Исследование: «МЮ» — худший клуб АПЛ по соотношению «цена – качество»