Маруччи: если удаляют Аспаса, то почему за те же грехи не удаляют Роналду?

Эрнесто Маруччи, помощник наставника «Сельты» Эдуардо Бериццо, прокомментировал судейство в отложенном домашнем матче 21-го тура Примеры с мадридским «Реалом» (1:4). По ходу встречи был удалён нападающий хозяев поля Яго Аспас за симуляцию, хотя многие считают, что защитник «сливочных» Серхио Рамос нарушал правила в своей штрафной площадке. Сам Маруччи также был удалён за протесты и напомнил про один эпизод с участием форварда гостей Криштиану Роналду.
«Если удаляют Аспаса, то почему за те же грехи не удаляют Роналду? Именно об этом я и спросил у четвёртого арбитра. Возможно, сделал это немного эмоциональнее, чем следовало бы. Но я задаюсь вопросом, почему одного наказывают жёлтой карточкой за симуляцию, а другого спустя две минуты оставляют безнаказанным после подобных действий», — цитирует Маруччи Marca.
Роналду после игры сказал, что его команда показала достойный футбол.