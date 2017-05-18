Ламела перенёс очередную операцию на травмированном бедре

Полузащитник лондонского клуба «Тоттенхэм Хотспур» Эрик Ламела перенёс ещё одну операцию на травмированном бедре, сообщается на официальном сайте клуба. Хирургическое вмешательство было плановым и не повлияет на общий ход восстановления футболиста.
Последний раз Ламела появлялся на поле в составе «Тоттенхэма» 25 октября. Тогда он вышел на замену в матче 4-го раунда Кубка английской лиги с «Ливерпулем» (1:2). В конце марта стало известно, что Ламела вернётся на поле только в следующем сезоне.
В нынешнем сезоне Эрик провёл 9 матчей в английской Премьер-лиге, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.