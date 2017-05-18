Касемиро не считает, что победить «Сельту» «Реалу» помог арбитр

Полузащитник мадридского «Реала» Карлос Касемиро прокомментировал судейство в отложенном матче 21-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» (4:1). Игроки и тренеры «Сельты» жаловались на грубые ошибки главного арбитра встречи Хуана Мунуэры и его ассистентов.
«Считаю, что арбитр справился со своими обязанностями очень достойно. Впереди нас ждёт самый сложный матч», — приводит слова Касемиро Marca.
За тур до окончания национального первенства «Реал» с 90 очками единолично возглавляет турнирную таблицу. У занимающей вторую строчку «Барселоны» 87 очков. В последнем туре «Реалу» 21 мая предстоит выездной матч с «Малагой».