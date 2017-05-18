КДК может обратиться в комитет по этике из-за обвинений в некомпетентности

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц прокомментировал заявление президента «Армавира» Валентина Климко. 17 мая на сайте «Армавира» было опубликовано обращение, в котором Климко усомнился в компетентности всего КДК и самого Григорьянца.
«Я считаю, что «Армавир» пошёл в правильном направлении. Он действовал в правовом поле, подал апелляцию, а апелляционный комитет рассмотрел данный факт. Я не комментирую решение апелляционного комитета, который решил, что шесть месяцев дисквалификации Андрея Мязина нужно заменить на шесть матчей. Я знаю основание, почему дали шесть матчей. Апелляционный комитет переквалифицировал удар судьи на толчок судьи. Мы ещё не видели решение апелляционного комитета, хотелось бы его увидеть. При наличии рапорта главного судьи матча Сергея Смирнова, рапорта инспектора матча и личного выступления Смирнова на апелляционном комитете, где он сказал, что его ударили головой, хочется увидеть решение апелляционного комитета по данному вопросу. Увидим и посмотрим, на каком основании апелляционный комитет переквалифицировал решение КДК при неоспоримых данных в виде официальных документов официальных лиц матча и личного показания судьи, что его ударили.
Что касается главного тренера «Армавира» Арсена Папикяна, то в рапорте инспектора матча имелась соответствующая запись о том, что представитель «Армавира» согласен с записью судьи и инспектора о нецензурной брани Папикяна. Более того, «Армавир» не оспорил в апелляционном порядке данную запись и право на апелляционное обжалование у клуба уже нет. Клуб согласился с тем, что Арсен Папикян дисквалифицирован на три матча и что у него была нецензурная брань. Видимо в заявление на сайте «Армавира» от президента Валентина Климко речь идёт о каких-то эмоциях.
По поводу файеров, якобы зажжённых фанатами ФК «Ротор-Волгоград», это лично заявление президента «Армавира» Валентина Климко. Ни у КДК, ни у иных официальных органов нет доказательств о том, что на этом матче были использованы файеры. Иначе инспектор матча отразил бы этот факт в своём рапорте. Данный вопрос не к КДК, а к инспектору матча, который сказал, что никаких файеров на матче не было.
Что касается извинений, которые хочет от меня услышать президент «Армавира» Валентин Климко. Он имеет полное право подать заявление в комитет по этике. Я бы ему предложил расширить состав тех людей, на которых нужно подать в комитет по этике. Пусть подаст на весь состав КДК, на департамент судейства и инспектирования, на судью матча и на инспектора. Тогда, наверное, всё будет правильно и верно с точки зрения президента клуба.
После того как прошёл апелляционный комитет, мы увидели это заявление президента «Армавира» Валентина Климко. Я думаю, что члены КДК рассмотрят вопрос об обращении в комитет по этике с просьбой рассмотреть это заявление президента клуба. Валентин Климко — единственный человек в российском футболе, который считает, что КДК некомпетентен», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.