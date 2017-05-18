Сидибе: «Монако» — это компания друзей, которые получают удовольствие на поле

Защитник «Монако» Джибриль Сидибе прокомментировал завоевание командой чемпионского титула. Монегаски оформили чемпионство после победы над «Сент-Этьеном» со счётом 2:0 в перенесённом матче 31-го тура французской Лиги 1.
«Это результат работы всех сотрудников „Монако“. Мы провели отличный сезон. Наша команда — компания друзей, которые получают удовольствие на поле. Теперь мы будем праздновать чемпионство с нашими фанатами», — приводит слова Сидибе L`Equipe.
«Монако» выиграл Лигу 1 в восьмой раз, догнав «Нант». Больше побед в Лиге 1 только у «Марселя» (9) и «Сент-Этьена» (10).
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