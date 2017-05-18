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«Локомотив» отпустит Майкона и предложит новый контракт Михалику

18 мая 2017, четверг. 08:45. Футбол

По информации «Чемпионата», «Локомотив» планирует расстаться с нападающим Майконом, контракт которого истекает ближайшим летом. 27-летний бразилец получит статус свободного агента.

Защитнику Тарасу Михалику, чей договор также рассчитан до конца текущего сезона, будет предложено новое однолетнее соглашение. При этом украинец уже сейчас имеет возможность свободно вести переговоры с любым клубом. Недавно появлялась информация об интересе к нему со стороны московского «Динамо».

В текущем розыгрыше РФПЛ Майкон провёл 23 матча, отметившись 5 голами и 1 результативной передачей, а в активе Михалика 1 гол в 23 проведённых встречах.

Михалик может перейти в московское «Динамо»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив Майкон Маркес Битенкур Тарас Михалик Трансферы
Новости. Футбол
18 мая 2017, четверг
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