Дортмундская «Боруссия» не получала предложений от других клубов относительно нападающего команды Пьер-Эмерика Обамейянга. Об этом сообщил спортивный директор немецкого клуба Михаэль Цорк.
«Боруссия» предложений по Обамейянгу не получала», — приводит слова Цорка интернет-издание Sport1.
Ранее сообщалось, что в услугах габонского футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Китайцы предлагают 27-летнему форварду контракт с зарплатой € 50 млн в год, а «Боруссии» — € 80 млн.
В нынешнем сезоне Обамейянг сыграл в чемпионате Германии 31 матч, отметившись 29 голами и 2 результативными передачами.